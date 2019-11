Kreis Coesfeld. Bonn, Münster, Hamburg und Ende November auch Berlin: Tausende Landwirte machen mobil und demonstrierten in den letzten Wochen in vielen Städten in ganz Deutschland für mehr Gehör in Politik und Gesellschaft. Auch aus dem Kreis Coesfeld haben sich viele Bauern, ob mit Trecker, Bus oder Bahn, auf den Weg zu den verschiedenen Kundgebungen gemacht und planen aktuell bereits die nächsten Aktionen.

Von Allgemeine Zeitung