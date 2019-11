„Kreisumlage muss weiter sinken“

Kreis Coesfeld. Im Rahmen ihrer Haushaltsklausur hat sich die SPD-Kreistagsfraktion mit dem Entwurf des Kreishaushalts 2020 sowie der Stellungnahme der Städte und Gemeinden befasst. Die SPD will in die aktuellen Beratungen Einzelanträge einbringen, darunter die Abschaffung der Kita-Gebühren bis 49 000 Euro Brutto-Jahreseinkommen, Unterstützung des Kinderschutzbunds und zum bezahlbarem Wohnen. Zudem fordert die SPD eine weitere Absenkung der Kreisumlage, wie es in der Mitteilung heißt. „Wir müssen unseren Städten und Gemeinden entgegenkommen und die Kreisumlage um weitere zwei bis drei Millionen Euro senken – neben der beabsichtigten Senkung durch die Verringerung der Landschaftsumlage“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Carsten Rampe. In den vergangenen Jahren seien die Jahresabschlüsse immer besser ausgefallen als bei der Haushaltsaufstellung vorgesehen. Somit sehen die Sozialdemokraten im Coesfelder Kreistag die Voraussetzung gegeben die Überschüsse zu nutzen, um hier eine weitere Entlastung vorzunehmen.

