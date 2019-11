Sie zaubern wieder auf der Burg Vischering

Anfang des kommenden Jahres gastieren wieder viele kochklassige Zauberer, darunter Weltmeister und deutsche Meister, auf der Burg Vischering in Lüdinghausen. Die in Nottuln-Appelhülsen ansässige Stiftung Zauberkunst und der Kreis Coesfeld laden am 12. Januar (Sonntag) um 15 Uhr zur Familien-Zaubergala ein. Am 20. Januar (Montag) beginnt um 19.30 Uhr die Internationale Zaubergala, die von Zauber-Weltmeister Jan Logemann (vorne) und Lorenz Schär präsentiert wird. Karten können telefonisch unter 02591 / 79900 vorbestellt werden.

Von Allgemeine Zeitung