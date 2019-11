„Ein kulturinteressiertes Publikum findet sich nicht nur in den Metropolen“, erklärte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in seinen Begrüßungsworten mit Blick in den voll besetzten Saal. Sein Lob und Dank richtete sich natürlich an alle Beteiligten und Unterstützer, vor allem aber an Christine Sörries. Klaus Ehling, vom Vorstand des Münsterland e.V. adelte sie anschließend zur „Mutter des Festivals“. 2005 brachte sie das Festival federführend mit auf den Weg und ist bis heute – trotz „Un-Ruhestand“ – immer noch stark engagiert. „So nebenbei steht sie noch den ganzen Tag mit einer Freundin in der Küche, um die Gäste in der Pause mit einem ansprechenden Catering zu verwöhnen“, lobte Ehling ihren Einsatz.

Die georgische Botschaftsrätin Ketevan Gvenetadze brachte Glückwünsche mit zu 30 Jahre Maueröffnung und den Wünschen, dass in den nächsten 30 Jahren möglichst viele weitere Mauern und Barrieren fallen mögen.

Die siebenköpfige Band benötigte keinerlei „Warming Up“. Schon mit ihrem ersten Titel überzeugte sie ihr Publikum mit ihrer faszinierenden polyphonen Stimmenvielfalt – Al Jarreau hoch 10 mal drei sozusagen. Vorweg und begleitend Bandgründer David Malazonia am Piano, ein Pionier der georgischen Ethno-Jazz-Fusion. Dass sich Volksinstrumente sehr wohl für den Jazz eignen, stellte Nugzar Kavtaradze an Flöte, Trommel und am Saiteninstrument Panduri in seiner einfühlsamen Spielweise unter Beweis. Levan Abshilava am Schlagzeug begeisterte mit seinem Percussion begleitenden Vokalsolo. Keine Frage: Alle sieben Musiker brillierten hier sowohl im Ensemble als auch einzeln. Nicht nur, weil so zwischendurch mal ein Dave Brubeck „Take five“ eingeflochten wurde. Schon vor der Pause gab es vereinzelt stehende Ovationen, mussten rollende Tränen der Begeisterung eingefangen und Taschentücher gezückt werden, spätestens als die Melodie von Beethovens energiegeladene „Freude schöner Götterfunken“ rauszuhören war.

In der zweiten Hälfte legten die Ethno-Jazzer im Tempo nochmal einiges zu und nahmen dabei ihr Publikum bestens mit. Die Zuhörer ihres Zeichens zeigten sich hochgradig fasziniert und am Ende sogar still beseelt. Wie kommentierte es eine Konzertbesucherin so treffend: „Das sind die besten Botschafter für ihr Land!“