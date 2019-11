Hitzige Wellen im Klima-Unterausschuss

Kreis Coesfeld (vth). Keine Zustimmung fand der Antrag der Grünen im neuen Unterausschuss Klimaschutz, mit dem sie erreichen wollten, dass die Kreisverwaltung bei Vorschlägen für Projekte im Kreistag auch die Konsequenzen fürs Klima darstellt. „Zum Beispiel, wie es sich mit dem CO2-Verbrauch verhält“, erläuterte Willi Kortmann von den Grünen. Werner Schulze Esking von der CDU war der Meinung, dass es „gelebte Praxis“ sei, dass die Klimaverträglichkeit geprüft werde. „Wozu noch so ein Antrag?“ Ausschussvorsitzendem Dr. Thomas Wenning war die Forderung zu pragmatisch, „dann müssten ja auch soziale Maßnahmen und Themen wie die Kindergarten-Beiträge oder der Rettungsbedarfsplan danach überprüft werden“, meinte er und appellierte an die Grünen, „Konkretes“ einzubringen und als Antrag zu formulieren. „Wir sollten uns an Taten messen lassen und nicht an Fake-Anträgen“, kritiserte Christian Wohlgemuth (FDP).

Von Viola ter Horst