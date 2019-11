Grüne stellen die Weichen für die Wahl

Kreis Coesfeld. Entscheidende Weichen für den Kommunalwahlkampf 2020 wollen die Grünen am kommenden Samstag, 9.11., in ihrer Mitgliederversammlung im WBK Coesfeld mit der Wahl ihrer Kandidaten für die Reserveliste zur Kreistagswahl stellen. „Nur mit einer personell deutlich stärkeren Kreistagsfraktion wird es gelingen, die Politik im Kreis Coesfeld wirklich klimafreundlich umzugestalten“, betonte Dr. Anne-Monika Spallek, Vorstandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Coesfeld. „Aber auch in den Bereichen Tierschutz, Umweltschutz, Gewässerschutz und Soziales, muss endlich mehr getan werden“, meint sie. „Die Menschen erwarten, dass sich die Politik in Sachen Klimaschutz nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch und gerade hier im Kreis Coesfeld grundlegend neu ausrichtet.“ Das betreffe sowohl den zügigen Ausbau erneuerbarer Energiegewinnung, als auch eine deutliche Verbesserung der Angebote im Personennahverkehr (ÖPNV), betonte Fraktionssprecher Norbert Vogelpohl, der erneut für einen Spitzenplatz auf der Reserveliste kandidiert. Für die Wahl der Kandidaten liegen dem Vorstand bereits viele Bewerbungen vor, so die Grünen. An der Mitarbeit im Kreistag interessierte Mitglieder können sich aber auch noch in der Versammlung am Samstag für eine Kandidatur auf der Reserveliste entscheiden.

Von Allgemeine Zeitung