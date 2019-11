Kräftezehrende Debatten

Kreis Coesfeld. Zur Kreisverbandsausschusssitzung des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld kamen gestern etwa 100 Bauern im Haus Waldfrieden in Dülmen zusammen, um über aktuelle Themen in der Landwirtschaft zu diskutieren. Und die Herausforderungen, vor denen die Landwirte gerade stehen, sind groß: ausstehende Rahmensetzungen, fehlende Planungssicherheit und anhaltende landwirtschaftskritische Debatten in Teilen der Öffentlichkeit sind kräftezehrend, führen zu großer Verunsicherung und Unmut bei den Landwirten. Diese Stimmung wurde auch durch die Demonstrationen in den vergangenen Wochen deutlich nach außen getragen und stieß bei vielen Bürgern auf Verständnis und Solidarität, berichteten sowohl Michael Uckelmann (Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld) als auch Susanne Strätker (Land schafft Verbindung) als eine der Organisatorinnen der Demonstration am 22. Oktober in Münster.

Von Allgemeine Zeitung