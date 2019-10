Gilbeaus letztes Zahlenwerk

„Den Weg in die Zukunft ebnen“, unter diesem Motto steht der Haushaltsentwurf. Ein Haushalt, der bei einer Kreisumlage – die die Städte und Gemeinden an den Kreis Coesfeld abführen müssen – von 30,49 Prozent ausgeglichen wäre. Allerdings schlagen Gilbeau und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr einen etwas niedrigeren Hebesatz von 30,32 vor: damit entsteht für den Kreis Coesfeld ein Defizit von 500 000 Euro, das er mit einem Griff in die Ausgleichsrücklage decken will.

Aus Sicht der Kommunen ist die Zahllast für sie aber noch immer zu hoch, wie sie in ihrer harschen Stellungnahme deutlich machen (wir berichteten). Die Politik wird nun in den nächsten Wochen beraten und letztlich entscheiden, wie es für die Städte und Gemeinden ausgeht.

„Es sollte Ziel aller sein, den Kreis voranzubringen und sich nicht in Egoismen zu verzetteln“, warnte Gilbeau in seiner Rede. Ein kleiner letzter Seitenhieb auf die Bürgermeister fehlte denn auch nicht: „Man muss sie nur mögen“, zitierte Gilbeau den langjährigen CDU-Parteivorsitzenden Wilfried Hasselmann. Der Haushalt, der ein Volumen von fast 400 Mio. Euro umfasst, ist geprägt von Projekten in

Sachen Bildung, Kultur, Sicherheit, Mobilität und Digitalisierung. Das Eigentkapital des Kreises als Umlageverband ist dabei relativ niedrig, und so gab Gilbeau eine weitere Warnung mit in die Zukunft: „Nur eine falsche Entscheidung, und schon können wir in der Haushaltssicherung sein.“

Der Kreis investiert im nächsten Jahr besonders im Bereich des Rettungsdienstes. Über 3,8 Millionen Euro sind für den Neubau oder die Erweiterung von Rettungswachen in Ascheberg, Nottuln, Billerbeck und Lüdinghausen vorgesehen, dazu 3,5 Mio. Euro für neue Rettungswagen und die technische Ausstattung.

Zudem steht der Neubau der Leitstelle an – inwieweit die Kreispolitik den vom Landrat vorgeschlagenen Neubau eines weiteren Kreishauses mitträgt, steht noch nicht fest und würde als weiterer größerer Kostenfaktor in den Haushalt einfließen. Die Einrichtung der Ausweich-Leitstelle im Keller der Steverschule in Nottuln steht außerdem an.

Schulze Pellengahr hob zudem die geplante Wohnanlage in Lüdinghausen hervor, die der Kreis plant. In seiner Rede blickte er zurück: Schon 1919 sei der Grundstein für eine Kreisumlage mit der damaligen Finanz- und Steuerreform gelegt worden. „Am Ende ist es aber immer wieder das uns einende Ziel, ausgewogen und ausgleichend für unsere Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden die notwendigen Maßnahmen und Investitionen im engen Schulterschluss mit den Kommunen auf den Weg zu bringen.“ Als besondere Herausforderungen nannte er Klimaschutzaktivitäten und Mobilitätsprojekte. Vieles habe der Kreis bereits auf den Weg gebracht, darunter beispielhafte Projekte wie die von den Wirtschaftsbetrieben in diesem Jahr in Betrieb genommene Deponiebelüftung, mit der bis zu 100 000 t CO2 eingespart werden können. An Bedeutung gewinne mehr und mehr auch der Katastrophenschutz, für den der Kreis als Untere Katatstrophenschutzbehörde einen besonderen Auftrag habe.

