Die neuesten Spiele kennenlernen

Kreis Coesfeld. Die jährliche Spielemesse des Kreisjugendamtes ist wieder unterwegs – mit drei sonntäglichen Terminen in Olfen, Rosendahl und Dülmen. Der erste Stationsstopp ist am Sonntag (3. November) im Leohaus in Olfen von 11 bis 17.00 Uhr. Vorgestellt werden die Spiele von sachkundigen Spielbetreuern aus der Szene. Ausgestellt werden Brettspiele, Kinder-, Gesellschafts-, Karten-, Familien- und Erwachsenenspiele, die nach Belieben ausprobiert werden können. Weitere Veranstaltungen finden am 10. November in der Mensa der Verbundschule in Rosendahl-Osterwick und am 17. November in der Neuen Spinnerei/Forum Bendix in Dülmen statt. Der Eintritt ist frei.

Von Allgemeine Zeitung