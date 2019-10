30 Jahre Mauerfall: Zeitzeugen erinnern sich

Kreis Coesfeld. Wie erlebten die Deutschen den Tag, an dem die Mauer fiel? Bei einem Festakt am Samstag, 9. November, im Stift Tilbeck in Havixbeck erinnern Zeitzeugen an den „glücklichsten Augenblick der jüngeren deutschen Geschichte“, so Marc Henrichmann. Der Kreisvorsitzende der CDU und Bundestagsabgeordnete lädt alle Bürger zur Feierstunde anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls ein. Beginn ist um 11 Uhr im Gertrud-Teigelkemper-Saal des Stiftes Tilbeck (Navi: Tilbeck 2).

Von Allgemeine Zeitung