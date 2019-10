„Momente, die du nie wieder siehst“

Lüdinghausen. Direkt aus einer kleinen Jazzkneipe hätte die Musik kommen können, die Binker Golding, mehrfach preisgekrönter Saxophonist und einer der wichtigsten Protagonisten der innovativen Londoner Szene, im Rahmen des Münsterland Festivals part 10 im ausverkauften Saal der Burg Vischering in Lüdinghausen bot. Goldings Stärken sind sein Improvisations- und Kompositionstalent. Gilt er doch als einer der versiertesten jungen Tenorsaxophonisten Englands. Der sympathische 33-jährige spielte überwiegend eigene Kompositionen aus seinem neuesten Album. „Abstractions of Reality Past and Incredible Feathers“ ist erst seit drei Wochen auf dem Markt und so waren die wenigen CDs, die das Quartett im Gepäck hatte, schnell verkauft. Von den Musikern, mit denen Golding seine neuesten Werke in den berühmten Abbey Road Studios eingespielt hatte, stand Drummer Sam Jones mit auf der Bühne. Am Piano begeisterte Sarah Tandy (37), eine der gefragtesten Londoner Jazz-Musikerinnen und am Bass brillierte Max Luthert. Die Musiker spielten Jazz- und Fusion-Sounds der 80er und 90er-Jahre. Manchmal erinnerte es an Pat Metheny oder man meinte Thelonious Mon zu erkennen, dann wieder sind die Klänge brandaktueller Londoner Jazz. Insgesamt ist Goldings Musik gefälliger geworden, weniger aggressiv und kommt ohne elektronische Effekte aus.

Von Christian Tiepold