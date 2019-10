„Das Durchschnittsalter der japanischen Landwirte beträgt 67 Jahre“, sagt Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen, in der Mitteilung. Im Gegensatz dazu seien die deutschen Landwirte mit durchschnittlich 53 Jahren um ein gutes Stück jünger. Wie andere Länder auch habe Japan grundsätzlich ein stark demografisches Problem, es gebe deutlich mehr alte Menschen als junge. „Die jungen Menschen in Japan zieht es in die Metropolen des Landes, dort gibt es Arbeit“, umreißt Ostendorff das Problem.

Der fehlende Nachwuchs habe in der Landwirtschaft zur fortschreitenden Automatisierung geführt: Das Ministerium fördere großzügig die Umstellung auf Melkroboter. Die wenigen Menschen, die in der Landwirtschaft noch arbeiteten, seien größtenteils alte Leute, deren Rente nicht ausreicht.

Das im Februar 2019 in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan werde weiter für Veränderungen sorgen. In Japan liegt der Milchpreis derzeit dreimal so hoch im Vergleich zu Deutschland. Durch die europäische Konkurrenz droht der japanischen Milchwirtschaft ein starker Preisverfall.

Im Übrigen ist Ostendorff (66) mit der japanischen Landwirtschaft gut vertraut. Der Landwirt aus Bergkamen sammelte vor 40 Jahren sieben Monate Praxiserfahrung auf einem japanischen Hof. Sein Gastvater ist heute 77 Jahre alt, der Hof doppelt so groß. Seine Tochter und Schwiegersohn haben mittlerweile den Betrieb übernommen.