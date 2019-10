Die 92-Jährige Zeitzeugin gehört zu den 16 Protagonisten, die in dem Buch „Sie sprechen aber gut Deutsch“, dass der Kreisheimatverein Coesfeld (KHV) im letzten Jahr veröffentlichte, zu Wort kommt.

Begleitend zu diesem Buch entwickelt der KHV derzeit zusammen mit der Autorin Ulla Wolanewitz die Ausstellung „Vom Weggehen und Ankommen – Heimat-Gestern-Heute-Hier“, die eben auch diese Zeitzeugnisse zum Inhalt hat. Da es sich hier um das dritte interkulturelle Projekt mit den Städten Coesfeld und Billerbeck und den Gemeinden Nottuln und Rosendahl handelt, wird diese Präsentation auch an verschiedenen Orten zu sehen sein.

Diese Exposition basiert auf drei interessanten Komponenten. Auf zehn ansprechend gestalteten Schautafeln sind Auszüge verschiedener Lebensgeschichten zu lesen. Auf zwei weiteren Tafeln dürfen die Besucher sich selber einbringen, in dem sie Fragen zu Heimat und Sprache individuell beantworten können.

Für einen Kurzfilm von etwa zehn Minuten haben die Organisatoren die preisgekrönte Filmemacherin Susanna Wüstneck gewonnen. Für ihren „Keinheimatfilm“ in dem sie die Geflüchtete, die in der Geschwister-Scholl Hauptschule 2015/2016 begleitete, wurde ihr im Mai der „Norderneyer Engel 2019 – Integrationspreis der Insel Norderney“ verliehen. Zusammen mit Ulla Wolanewitz realisierte sie 2017 zur Europawoche bereits die Kurzfilme „Nu haör äs gued to“ und „Ich lebe in Nottun, weil“, die von Europaminister Franz-Josef Lersch-Mense prämiert wurden. Für die Dokumentation zur Ausstellung befragte das Filmteam einmal mehr sechs Geflüchtete zu den Themen Heimatverlust, Ankommen und Integration.

Damit die Ausstellung auch eine entsprechende Anziehungskraft auf Schüler und Jugendliche ausübt, wurde eigens dafür ein Biparcours angelegt. Dieses moderne Lernwerkzeug ist ein Angebot vom Bildungspartner NRW und ist vergleichbar mit einer Quiz-App, die eine interaktive Schnitzeljagd für Smartphone oder Tablet ermöglicht. Zu beantworten gibt es dabei 20 Fragen, die sich auf die Ausstellung beziehen. „Wir freuen uns, dass wir diese spielerische Wissensvermittlung über die neuen Medien anbieten können“, so KHV-Geschäftsführer Christian Wermert.

Das Projekt wird von zahlreichen Kooperationspartnern unterstützt. Dazu gehören das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, die Sparkassenstiftung für den Kreis Coesfeld und die Bürgerstiftungen Dülmen, Coesfeld, Nottuln und Rosendahl sowie die Interkulturellen Begegnungsprojekte (IBP).

Ausstellungstermine:

Nottuln

21. November bis 19. Dezember, Aschebergsche Kurie; Eröffnung: Donnerstag (21. November, 19 Uhr); montags bis freitags 10 bis 16 Uhr

Billerbeck

12. Januar bis 2. Februar, Zugwaggon am Bahnhof

Eröffnung: Sonntag (12. Januar, 11.30 Uhr); täglich 10 bis 16 Uhr

Coesfeld

6. Februar bis 15. Februar, Synagoge; Eröffnung: Donnerstag (6. Februar, 19 Uhr)

0 Führungen nach Terminabsprache

Ansprechpartner: Ulla Wolanewitz, uwolanewitz@web.de

Willkommen sind Gruppen, Vereine und vor allem Schulklassen. Die begleitenden Führungen sind für sie kostenlos. Zudem erhält jede Schulklasse, die die Ausstellung besucht, ein Exemplar von „Sie sprechen aber gut Deutsch“ – gratis, für die Schulbibliothek.