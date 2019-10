Plastikmüll Thema am Europatag

Rund 70 Schüler des Coesfelder Heriburg-Gymnasiums, des Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskollegs, ebenfalls in Coesfeld, und des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs (Standort Lüdinghausen) übernehmen für einen Tag die Rollen von Europaabgeordneten und Medienvertretern. Das demokratische Ringen um gemeinsame Lösungen und nötige Kompromisse steht im Mittelpunkt dieser ganz praktischen Erfahrung parlamentarischer Demokratie – so wie es der Kreistag des Kreises Coesfeld an diesem Ort konkret vorlebt. Am frühen Nachmittag geben die heimischen Europaabgeordneten Dr. Markus Pieper (CDU) und Helmut Geuking (Familie) persönliche Einblicke in die Debattierkultur und die Abläufe des Europaparlamentes.

Die Moderation an dem Tag übernimmt Marina Kallerhoff, Europa-Beauftragte des Kreises Coesfeld. Gemeinsam mit Europatag-Organisator Hartmut Levermann konnte sie für Gestaltung und Leitung des Planspiels die Agentur „planpolitik“ aus Berlin gewinnen, die sich der interaktiven politischen Bildung verschrieben hat.