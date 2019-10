Kreis Coesfeld. Erschöpft, aber zufrieden mit ihrer Aktion sind die Landwirte aus dem Kreis Coesfeld von der Protestfahrt nach Münster zurückgekehrt. „Einfach nur Wahnsinn“, sagt Susanne Strätker aus Nottuln, die bei der Organisation mitwirkte und für die „Gruppe West“ Ansprechpartnerin war. Rund 180 Trecker aus dem Kreis Coesfeld starteten in Nottuln, etwa 85 rollten vom Treffpunkt in Ascheberg-Herbern los. Dazu aus verschiedenen weiteren Punkten aus den Nachbarkreisen, so dass der Protestzug sternförmig in Münster einfuhr. „In Nottuln haben wir beim Treffpunkt Pappe in den Maishäcksler gesteckt“, berichtet Susanne Strätker. Um symbolisch das Agrarpaket zu schreddern, gegen das die Landwirte, wie berichtet, protestierten.

Von Viola ter Horst