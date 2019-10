Der Arbeitskreis Prävention, der dem Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld angehört, sieht dringenden Handlungs- und Präventionsbedarf für Schule, Familie und Öffentlichkeit. Die Straftaten sind aktuell, auch im Kreis Coesfeld gibt es die verbrecherischen Machenschaften.

Die zweitägige Präventionsveranstaltung „Die Loverboy – Methode entlarven – Selbstbewusstsein stärken“ findet vom 11. bis 12. November im Rathaus Senden statt und lädt vor allem Schulsozialarbeiter, Lehrer, Pädagogen und Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit dazu ein.

Den Auftakt bildet eine offene Informationsveranstaltung am Montag, 11. November, um 18 Uhr im Rathaus in Senden zum Thema „Die Loverboy-Methode“. Eingeladen sind auch Eltern und andere Interessierte. Es werden grundlegende Informationen über die Täterstrategie der „Loverboys“ gegeben, sowie verschiedene Hilfs- und Präventionsmöglichkeiten vorgestellt. Die Teilnahme am Infoabend ist kostenfrei.

Die anschließende Tagesfortbildung am Dienstag, 12. November, ebenfalls im Rathaus Senden, ist für sozialpädagogisches Fachpersonal bestimmt und soll die Teilnehmer befähigen, selber einen ansprechenden und wirkungsvollen Workshop mit Jugendlichen durchführen zu können. Die Ziele sind, Mädchen und Jungen über die „Loverboy“-Methode aufzuklären und sie für ihr eigenes Grenz- und Selbstwertgefühl sowie ihr persönliches Verständnis von Beziehung zu sensibilisieren. Die Zielgruppe sind Mädchen und Jungen ab elf Jahren, bzw. Schüler der 7.,8.,9. und 10. Klasse.

Die Präventionsveranstaltung wird unterstützt vom Netzwerk Hoffnung für missbrauchte Kinder „roterkeil Senden e.V.“ Die Kosten für die eintägige Schulung können dadurch gering gehalten werden. Anmeldungen bis 25. Oktober an rundertisch@kreis-coesfeld.de Informationen unter Tel. 02541/18-9202.