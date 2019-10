Kreis Coesfeld. Hermann-Josef Vogt soll es machen. Der Kreis-SPD-Vorstand schlug in seiner Sitzung am Freitag den 57-jährigen Politiker aus Coesfeld einstimmig als ihren Landrats-Kandidaten für die Wahlen am 13. September 2020 vor. Er tritt damit gegen den aktuellen Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (CDU) an, der bislang als einziger weiterer Kandidat feststeht.

Von Viola ter Horst