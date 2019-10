Liederlounge mit Falk und Sebel

Lüdinghausen. Am 16. November findet auf Burg Vischering die nächste „Liederlounge Live“ statt, die von WDR 5 aufgezeichnet und später gesendet wird. Empfangen wollte Gastgeber Murat Kayi an dem Samstagabend in Lüdinghausen eigentlich Klaus Lage und das Duo Nervling. Der WDR teilte dem Kreis Coesfeld jetzt aber mit, dass diese Künstler nicht auftreten können. In aller Eile wurde eine neue hochkarätige Besetzung gefunden. Aus Berlin kommt der Liedermacher und Musikkabarettist Falk auf die Burg. Eine feste Institution im Ruhrgebiet ist der Liedermacher Sebel, der zuletzt mit dem Rapper „Alligatoah“ auf Tour war. Karten unter Tel. 02591 / 79900.

Von Allgemeine Zeitung