In Coesfeld die höchsten Mieten

Kreis Coesfeld (vth). Hohe Mieten für Ladenflächen in der Kreisstadt Coesfeld. Für Geschäfte in Top-Innenstadtlagen müssen Einzelhändler kreisweit am meisten zahlen – zwischen 13 und 23,50 Euro pro Quadratmeter, wie ein Blick in den neuen „Gewerblichen Mietpreisspiegel“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen verrät. In Dülmen werden bis 17 Euro pro Quadratmeter verlangt, in Lüdinghausen bis 13 Euro. „Je nach Lage und Ausstattung fallen die Preise höher oder niedriger aus“, so IHK-Referent Christian Korte. Grundsätzlich sei ein hoher Preis ein Hinweis dafür, dass eine Innenstadt gut frequentiert und attraktiv sei. Allerdings gerate der Einzelhandel durch den Online-Handel zunehmend unter Druck. In vielen Mittel- und Grundzentren stünden Ladenlokale leer. Während der Mittelwert für Ladenflächen vor zwei Jahren noch bei 9,20 Euro pro Quadratmeter lag, sinkt er in der aktuellen Auswertung auf 8,95 Euro. „Mieter und Vermieter sollten einen für beide Seiten fairen Mietzins vereinbaren“, so Korte. Der IHK-Mietpreisspiegel sei nur ein Anhaltspunkt. Entstanden sind die Berechnungen aus tatsächlichen Angebotsmieten. Für Orte, die nicht aufgeführt sind, gab es keine verwertbaren Angaben.

Von Viola ter Horst