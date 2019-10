Recht gute Ernte und ein Korb für Plastik

Kreis Coesfeld. Hitzewelle, trockene Böden – und das in zwei Jahren in Folge. Trotzdem sind die Bauern im Kreis Coesfeld mit ihren Ernteerträgen in 2019 noch recht zufrieden, sagte Michael Uckelmann, Vorsitzender des WLV Landwirtschaftlichen Kreisverbands Coesfeld gestern beim Pressegespräch zum Erntedank im Kreishaus. Die Landwirte machen im Foyer des Kreishauses I in Coesfeld mit Früchten, Getreide, Blumen und Lebensmitteln auf die Ernte aufmerksam. „Wir möchten auch zum Nachdenken anregen“, sagte Kreislandwirt Georg Silkenbömer. Die Erntegaben stehen als Symbol der Dankbarkeit für die eingefahrene Ernte und der verbundenen Abhängigkeit von der Natur.

Von Viola ter Horst