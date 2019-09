Über 600 Bürger unterstützen Petition

Die Verwaltung des Kreisjugendamtes hatte argumentiert, dass es genug Anlaufstellen für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld gebe. Dabei stützt sie sich auf eine Befragung, die 2017 unter anderem in Kitas, Schulen und bei Kinderärzten durchgeführt wurde und laut Antje Klüber „methodische Fehler“ aufweise.

„Die Umfrage wurde in den Kontext von Gewalt gestellt, wobei das Antwortverhalten der Befragten nicht auf diesen Kontext hinweist, sondern auf generelle Probleme“, erklärt Klüber. Zudem zweifele sie bei einem Rücklauf von lediglich 37 Prozent die Aussagekraft der damaligen Befragung an.

Gerade an niederschwelligen Angeboten, wie es der DKSB mit seiner Fachstelle einrichten will, mangele es im Kreis Coesfeld. „Kinder, die häusliche Gewalt erleben, wenden sich nicht an ihre Eltern oder Lehrer“, meint Klüber. „Und wie soll ein zehnjähriges Mädchen aus Senden nach Coesfeld kommen?“, fragt die Vorsitzende rhetorisch. Generell will der DKSB mit seinem Konzept „weg von einer Komm-Struktur“.

Konkret sollen mit der Fachstelle in allen elf Kommunen des Kreises alle zwei Wochen jeweils zweistündige offene Sprech- und Beratungszeiten angeboten werden, die dort stattfinden sollen, wo sich die Kinder ohnehin aufhalten – in Schulen, Vereinen oder Jugendzentren. Zusätzlich sollen mit einem Kontingent von 73,5 Stunden im Monat weitere individuelle Hilfen flexibel und bedarfsorientiert in den Kommunen angeboten werden. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei laut Konzept auf eine Summe von jährlich 116 574 Euro, die sich die drei Jugendämter teilen. Hinzu kommen einmalige Investitionskosten in Höhe von 4000 Euro.

Um die Fachstelle, die sich auf zwei Fachkräfte zu je 28,25 Wochenstunden verteilt, realisieren zu können, bedarf es nicht nur der Zustimmung des Kreistages, sondern auch der Räte in Coesfeld und Dülmen. „Das Konzept ist für die Fläche gedacht. Wir können es nicht abspecken und es zum Beispiel nur für Coesfeld umsetzen“, erläutert Antje Klüber.

Auf Kreisebene unterstützten lediglich SPD und Grüne den Antrag in den Fachausschüssen. „Wir können nicht verstehen, warum sich vor allem die CDU dagegen ausgesprochen hat“, schüttelt Klüber den Kopf. In Dülmen hatte der Jugendhilfeausschuss den Antrag ebenfalls abgelehnt. In Coesfeld hat der Jugendausschuss am Dienstagabend den Antrag zurückgestellt. „Wir geben die Sache noch nicht verloren“, zeigt sich Klüber kämpferisch. „Die Hoffnung stirbt zuletzt!“

Der Link zur Online-Petition befindet sich direkt auf der Startseite der Website des Deutschen Kinderschutzbunds: | dksb-coe.de