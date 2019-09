Klangfarben aus Blumenkästen und Garderobenständern

Lüdinghausen. Die Kunst des Hörens, sie will gelernt sein. In jedem Fall fordert sie gebündelte Aufmerksamkeit. Die brachten die gespannten Zuhörer mit, die sich zum „Soundseeing“ in der Burg Vischering einfanden. Hier macht das münsterlandweite Klangkunstfestival, das insgesamt an elf Orten im Münsterland gastiert, ein weiteres Mal Station mit verschiedenen Klanginstallationen von Pierre Berthet, Claus van Bebber und Stephan Froleyks. Im Mai war hier bereits der „Hörraum“ geöffnet zum Besinnen und Aufmerken.

Von Ulla Wolanewitz