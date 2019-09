Landrat: „Kandidiere gerne wieder“

Kreis Coesfeld (vth). Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (CDU) möchte bei den Wahlen im nächsten Jahr erneut antreten. „Ich kandidiere gerne wieder“, so Schulze Pellengahr gegenüber unserer Zeitung auf Nachfrage. „Das Amt bereitet mir sehr viel Freude und ich würde es sehr gerne weiter ausüben.“ Schulze Pellengahr trat bei den letzten Landratswahlen im September 2015 für die CDU zum ersten Mal an. Die Bürger wählten den damals 39-Jährigen aus Nottuln-Darup mit deutlichem Abstand zum Kandidaten von Rot-Grün. Die Kommunalwahlen im nächsten Jahr finden am 13. September statt.

Von Viola ter Horst