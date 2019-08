FDP: Nicht nur über Preise sprechen

Kreis Coesfeld. Die Kreistagsfraktion der FDP begrüßt die Diskussion über den öffentlichen Nahverkehr im Kreis Coesfeld. Auch in der Sommer-Klausurtagung der Liberalen war Mobilität das Kernthema, wie die FDP mitteilt. Der Fraktionsvorsitzende Henning Höne warnt jedoch davor, sich in der Diskussion zu sehr auf die Preise zu konzentrieren. Höne: „Gut 20 Prozent des in Deutschland ausgestoßenen CO2 kommen vom Verkehr. Die Reduzierung von Emissionen in diesem Bereich ist ein wesentlicher Hebel im Klimaschutz. Selbstverständlich ist der Umstieg auf den ÖPNV ein Beitrag zum Klimaschutz. Es wäre jedoch naiv zu glauben, dass lediglich die Ticketpreise von der Nutzung des ÖPNV abhalten“, sagt er in der Mitteilung. Preise dürften nicht ignoriert werden, so Höne. Im direkten Vergleich führten doch aber eine höhere Flexibilität und der Komfort in vielen Fällen zu einer Entscheidung für das eigene Auto. Günstiger sei ein Auto mit Blick auf Anschaffung, Steuern, Versicherung, Reparaturen und Spritkosten auch jetzt nicht. Höne weiter: „Wir dürfen uns nicht nur auf den Preis konzentrieren. Entscheidend ist das Verhältnis vom Preis zur Leistung. Auf den Kernstrecken innerhalb des Münsterlandes und in Richtung Ruhrgebiet brauchen wir bessere Taktungen. Auf den Hauptstrecken muss es schon alle 15 bis 20 Minuten eine Bahn bzw. ein Bus sein.“ Vor allem der Wechsel zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern müsse im Kreis Coesfeld einfacher werden. Auch mehr Parkplätze an Bahnhöfen für Autos als auch für Fahrräder seien häufig notwendig. Höne meint: „Der Ruf nach niedrigeren Preisen ist populär. Wenn wir den ÖPNV dauerhaft attraktiver gestalten wollen, springt die Preisdiskussion zu kurz.“ Im Mittelpunkt der Diskussion sollten bessere Takte, moderne Verkehrsmittel und zeitgemäße Verknüpfungen unterschiedlicher Verkehrsträger sein.“

Von Allgemeine Zeitung