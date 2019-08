„Klassik im Schloss“ an vier Orten

„Wir wollen die Abonnenten motivieren, auch andere Schlösser im Münsterland anlässlich eines Klassikkonzertes zu besuchen und das jeweilige besondere Ambiente zu genießen“, sagt Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises Coesfeld.

Den Anfang macht das Trio „L.U.A. Cologne“ im sonst für Besucher nicht frei zugänglichen Schloss Westerwinkel in Ascheberg-Herbern am 8. September um 19 Uhr. Danach steht ein Konzert im Steinfurter Bagno auf dem Programm: Dort spielen am 28. September um 20 Uhr Mirijam Contzen (Violine) und Tobias Bredohl (Klavier); dieses Konzert wird sogar für WDR3 aufgezeichnet.

Am 3. November geht es in den Festsaal der Oranienburg des Schlosses Nordkirchen. Das Caucasian Chamber Orchestra gastiert dort im Rahmen des Münsterland-Festivals um 18 Uhr. Den Schlusspunkt der Aboreihe setzt die „Neue Hofkapelle Berkelkraft!“ am 8. Dezember um 19.30 Uhr im Schloss Ahaus.

Die Abokarten für alle vier Konzerte können unter Tel. 02591 / 79900 (Burg Vischering Lüdinghausen) vorbestellt und dann beim ersten Konzert abgeholt und bezahlt werden.