Exkursion in die „Grüne Mitte“

Kreis Coesfeld. Bei der Familienexkursion am Donnerstag, 15. August (15 bis 17 Uhr), unter der Leitung von Antje Kleinschneider lernen die Teilnehmer die „Grüne Mitte“ in Coesfeld kennen. Sie entstand mitten in einem Industriegebiet auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände. Zwei frühere Kasernenhäuser wurden in Artenschutzhäuser „Animal‘s Inn“ umgebaut (Foto). Die Exkursion wird vom Biologischem ‚Zentrum Lüdinghausen und dem Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld gemeinsam angeboten. Anmeldungen bis Mittwoch unter 02591/4129. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung