„Erhalt von ländlichen Kliniken unerlässlich“

Die Städte und Gemeinden sind der Ansicht, dass die Studie der Versorgungsrealität nicht gerecht wird, so die Bürgermeister in ihrer Mitteilung. Sie verkenne, welchen Stellenwert Krankenhäuser in ländlichen Regionen haben. Eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen, solle die oberste Priorität der Gesundheitspolitik sein. Ein großer Teil des stationären medizinischen Versorgungsbedarfs brauche zudem keine Spezialisierung. Gerade die medizinische Grundversorgung, wie Geburten, altersbedingte oder neurologische Krankheitsbilder sowie geriatrischer Versorgungsbedarf sei möglichst familien- und wohnortnah in nah gelegenen Krankenhäusern zu erbringen. Der Mangel an Pflegepersonal werde sich durch eine Reduzierung der Kliniken weiter verschärfen. Das Personal werde nicht bereit sein, große Entfernungen zurückzulegen. Die Bedürfnisse der Menschen aus dem ländlichen Raum würden von der Studie nicht beachtet.