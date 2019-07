Billerbeck. Die Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung eines Verstorbenen. Am 29. Juni war in einem Waldstück in der Bauerschaft Alstätte in Billerbeck die Leiche eines Mannes gefunden worden, der dort wahrscheinlich Anfang Juni Suizid begangen hatte. In andere Richtungen ermittelt die Polizei derzeit nicht, wie sie auf Anfrage mitteilt.

Von Allgemeine Zeitung