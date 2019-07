Das Ziel ist überall dasselbe: „Wir wollen möglichst 100 Prozent mit den örtlichen Sportvereinen stemmen, damit sie zum einen ihre attraktiven Angebote präsentieren können, um dadurch das öffentliche Interesse für die Vereine zu wecken“, erklärt Bergenthal. Eine Befragung aus dem Vorjahr habe gezeigt, dass „die Angebote alle mit gut oder sehr gut bewertet wurden“. Was den Zulauf betrifft, gilt: „Je kleiner die Kommune, desto höher in Relation die Beteiligung“, hat der Projektkoordinator beobachtet. Und: Gruppenfitness-Angebote laufen besser, als individuelle und oft sehr spezielle Randsportarten. Bei einigen Angeboten stoße man schon fast an die Kapazitätsgrenzen der Sportstätten. Auffällig ist hingegen, dass laut Bergenthal 90 bis 95 Prozent der Teilnehmer weiblich sind. „Männer gehen wohl eher ins Fitnessstudio“, vermutet Bergenthal. Selbst bei Sportarten, die vermeintlich eher Männer ansprächen wie „Kick and Punch“, nähmen doch fast ausschließlich Frauen teil. Mit Blick auf die Alterstruktur finde sich jedoch jeder zwischen 7 und über 70 Jahren wieder. „Mit dem Rollator-Walking in Coesfeld dürfte das Alter jetzt noch steigen“, schmunzelt Bergenthal.

In Dülmen und Coesfeld sind in diesem Jahr auch Vormittags-Angebote gestartet. Während in Coesfeld der Freitag mangels Teilnehmer gestrichen wurde, laufe er in Dülmen noch gut. Zwischen fünf und acht Wochen beträgt der Zeitraum von Sport im Park überall. Auch dies resultiert aus der Erkenntnis, dass 13 Wochen in Coesfeld in 2018 als zu lang empfunden wurden. Denn Sport im Park soll nicht die Vereinsangebote ersetzen.

So entwickelt sich Sport im Park stetig weiter – mit weiteren Vereinen, Sponsoren und Kommunen. 2020 sei auch Nottuln mit im Boot. In Rosendahl wird Sport im Park bislang nur vereinsintern angeboten. „Wenn sich dort mindestens zwei Vereine finden – denn zwei sind das Minimum für eine Kooperation – dann können wir auch Rosendahl mit unter unsere Dachmarke nehmen“, meint Alexander Bergenthal.