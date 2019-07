Möbeldesign vom Nachwuchs

0 Die Ausstellung für den Schulbezirk Coesfeld ist am Sonntag, 14. Juli, von 9 bis 17 Uhr im Technologie-Zentrum der Kreishandwerkerschaft, Stockum 1 in Coesfeld. Die Ausstellung für den Schulbezirk Lüdinghausen findet am gleichen Tag, von 9 bis 17 Uhr im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg, Auf der Geest 2 in Lüdinghausen statt. Die Ausstellung kann von allen Angehörigen, Freunden der Prüfungskandidaten und Interessierten besucht werden. Vertreter der Tischler-Innung Coesfeld sowie die Fachlehrer der Berufskollegs stehen den Besuchern für Auskünfte zur Verfügung.