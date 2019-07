„Damit setzen wir ein Zeichen für atomare Abrüstung und Friedensarbeit weltweit“, betonte der Landrat. „Mayors for Peace“ („Bürgermeister für den Frieden“) ist eine internationale Organisation, in der sich auch deutsche Bürgermeister und Landräte engagieren – mit dem Anliegen, zu Bewusstseinsbildung und Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Dies geht auf eine Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima, Takeshi Araki, im Jahr 1982 zurück. Als zweites Symbol zieht der Kreis noch einen Ginkgo-Baum aus dem Samen eines Baumes, der den Atombombenabwurf in Hiroshima im August 1945 überstanden hat.