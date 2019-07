Landesgartenschau im Kreis Coesfeld?

„Bei der Regionale 2016 hat es doch auch geklappt und die hatte sehr viele positive Effekte für unsere Region“, sagt Mahnke im anschließenden Pressegespräch. Eine Überlegung, die auf offene Ohren stieß. Vielleicht nicht eine Fläche, aber „eine Region wie zum Beispiel die Baumberge könnte man einbringen“, so Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Lüdinghausen). Oder auch andere Bereiche aus dem Kreis Coesfeld. Nun soll in den Städten und Gemeinden überlegt werden, was möglich ist. Klar ist: Eine Kommune alleine kann so ein Riesenprojekt nicht stemmen, wenn, dann müssten zahlreiche Mitwirkende dabei sein – so wie bei der Regionale 2016. „Aber da war der Anfang auch erst einmal nur ein Brainstorming“, erinnert Borgmann. Daraus gewachsen seien dann zahlreiche erstaunliche Projekte, die sich positiv und nachhaltig auf die Städte und Gemeinden zugunsten der Bürger ausgewirkt hätten.

| Kommentar