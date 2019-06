Riesiges Dankeschön nach 44 Jahren

Kreis Coesfeld (vth). Nahezu jeder aktive CDUler kennt sie: Elfriede Tiepolt, die gute Seele in der Kreisgeschäftsstelle, die nach 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Stehender Applaus der Delegierten beim CDU-Kreisparteitag. „12 Bundestagswahlen, neun Europawahlen, zehn Kommunalwahlen und zehn Landtagswahlen organisierte sie mit“, erinnerte CDU-Geschäftsführer Hans-Peter Egger in seiner Laudatio. 55 von 56 Kreisparteitagen erlebte Elfriede Tiepolt, die in Gescher lebt. Zum Abschied gab es ein riesiges Plakat – mal nicht mit einem Kandidaten drauf, sondern lebensgroß Elfriede Tiepolt. Die Überraschung war gelungen: „Ich habe es immer gerne gemacht“, freute sich Tiepolt, den Tränen nahe.

Von Viola ter Horst