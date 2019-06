„In nahezu allen Lebensbereichen bietet die Digitalisierung die Chance auf Verbesserungen“, sagte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Der weit voran geschrittene Glasfaserausbau im Kreis Coesfeld und die noch auszubauende Infrastruktur im Mobilfunk ermöglichen es uns, über Angebote im Bereich eGovernment und der Wissensvermittlung an Schulen hinaus zu denken.“

Mobilität, Wirtschaft, Tourismus, Umweltschutz und Gesundheitsvorsorge sind die Themen zu denen der Arbeitskreis unter Federführung der Kreisentwicklung und der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc) zunächst einmal den Ist-Zustand ermitteln wird. In zwei weiteren Workshops im Herbst sollen die Ziele und Prioritäten definiert werden. Ab Frühjahr 2020 beginnt in kleineren Gruppen die Arbeit an der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der zentralen Handlungsfelder und anderen Themen.

Fachlich begleitet werden die Akteure bei diesem Prozess von Prof. Dr. Dr. Björn Niehaves. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Direktor des Forschungskollegs der Universität Siegen. „Die Digitalisierung ermöglicht es, von den individuellen Wünschen des Kunden oder Bürgers aus zu denken – und ihm übergreifende Plattformen und vernetzte Angebote zur Verfügung zu stellen“, erklärte Niehaves. Integrierte Mobilitäts-Angebote, die alle Möglichkeiten von A nach B zu kommen, zusammenführen oder Verkehrssysteme, die über Sensorik erkennen, wo ein Parkplatz frei ist, sind da nur zwei Beispiele.