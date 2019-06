Spitze in NRW in Mathe

Kreis Coesfeld. In Mathe weit vorne: Fünf Schüler aus dem Kreis Coesfeld gehören zu den 52 erfolgreichsten Kindern aus NRW, die zur Siegerehrung des landesweiten Mathematikwettbewerbs für Grundschulen in díe Zeche Zollern in Dortmund eingeladen wurden: Johannes Bäumer (l.) von der Baumbergeschule in Havixbeck belegte einen 3. Platz. Auf einen 4. Platz kamen: Jule Fiedler (2.v.l.) von der Marienschule in Senden, Mats Vennemann (r.) und Theo Kösters (2.v.r.), beide von der Baumbergeschule in Havixbeck sowie Hannes Wilms von der Paul-Gerhard-Schule in Dülmen (nicht auf dem Foto).

Von Allgemeine Zeitung