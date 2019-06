„Randstreifen sind keine Golfrasen“

Kreis Coesfeld. Naturräume und Lebensräume erhalten, Blühstreifen anlegen – dafür wird einiges getan im Kreis Coesfeld. Trotzdem: Der Naturschutzbund (Nabu) Kreis Coesfeld beobachtet auch in diesem Jahr wieder vielerorts Mähwahn an den Randstreifen von Straßen und Wegen. Vorsitzender Detlev Kröger wendete sich nun mit einem Schreiben an Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, in dem er ihn auffordert, sich dafür einzusetzen, die Mahd auf ein Minimum zu begrenzen.

Von Viola ter Horst