Kreis Coesfeld. Ein Blick in Schlösser und Burgen? In Rittersäle und Weinkeller? In Turmzimmer? Ein Picknick im Schlosspark? Beim Schlösser- und Burgentag Münsterland am Sonntag, 16. Juni, sind auch zahlreiche Burgen und Schlösser aus dem Kreis Coesfeld dabei. Nicht nur zum Besichtigen stehen die Türen offen, vielerorts gibt es auch Führungen, Konzerte, Kinderprogramm, Zauberer und andere kulturelle Höhepunkte.

Von Viola ter Horst