Ackern für mehr Artenvielfalt

Kreis Coesfeld. Eine Wildblumenwiese für mehr Artenvielfalt in den Baumbergen direkt neben dem viel besuchten Ausflugsziel Longinusturm: Dort, wo sich auf dem höchsten Punkt in der Region Radfahrer, Motorradfahrer, Wanderer und Spaziergänger treffen, entstand ein beispielhaftes Gemeinschaftsprojekt. Der landwirtschaftliche Kreisverband (WLV), das Naturschutzzentrum, der Naturschutzbund (Nabu), der Baumberge-Verein und der Kreis Coesfeld ackerten gemeinsam, um das Stück Land in eine bunte Wiese zu verwandeln. „Man kann hier gut sehen, was gemeinsam aus Säumen und Wegesrändern gemacht werden kann“, freute sich Thomas Zimmermann vom Naturschutzzentrum gestern bei der Vorstellung des Projekts. Landwirte und die „schnelle Einsatztruppe“ des Naturschutzzentrums bearbeiteten den Boden, trugen die obere Schicht ab, säten Blumen und Gräser aus. „Mit der Wiese soll den heimischen Arten ein Rückzugsraum geboten werden“, erläuterte Detlev Kröger vom Nabu. Es dauert allerdings noch, bis sich unterschiedliche Farben und Blüten entwickeln, „denn von heute auf morgen funktioniert das nicht“, erklärte Zimmermann.

Von Viola ter Horst