„Engagieren gegen extreme Tendenzen“

Sie sei keine „bestellte Politikerin“, die sich für Demokratie einsetzt, erklärte sie, „ich mache das gerne, weil ich denke, dass sie 70 Jahre gut funktioniert hat und ich sie nicht ein paar Spaltern und Unaufgeklärten überlassen will“. Die Würde des Menschen ist unantastbar, zitierte Leutheusser-Schnarrenberger das Grundgesetz: „Da stehe nicht, die Würde des Deutschen oder des Christen ist unantastbar.“ Jeder habe das Recht, seinen Glauben und seine politische Meinung zu haben, solange nicht die Grundlagen der Demokratie, die Grundrechte, angegriffen werden.

Schnelle Antworten hatte Leutheusser-Schnarrenberger in ihren beeindruckenden Ausführungen nicht immer parat. So etwa auf die Frage einer Schülerin, wie mit Familien umgegangen werden sollte, die ihre Kinder rechtsradikal erziehen. Was jedenfalls nicht sein könne, so die Antisemitismus-Beauftragte, sei ein staatlicher Eingriff im Sinne von Umerziehungslagern. „Das wäre nicht im Sinne des Demokratie.“ Demokratie muss und kann viel aushalten. Auch die AfD mit ihren „nicht verträglichen Positionen“. Statt sie einfach verbieten zu wollen, setzt Leutheusser-Schnarrenberger auf Argumente und Diskussionen.