43 703 Gäste besuchten einen oder mehrere der elf Orte des Kreises Coesfeld zwischen Januar und März dieses Jahres, das waren 22,4 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 2018. Besonders zugenommen hat die Anzahl an ausländischen Gästen, denn mit 3295 Gästen waren es 41,5 Prozent mehr als 2018. Dabei zählten die Statistiker des IT Landesamts 144 395 Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben (plus 10,6 Prozent). Im Schnitt blieben die Touristen 3,3 Tage (2018: 3,7), die ausländischen zwei (2,2). Besonders hervor stechen: Lüdinghausen mit 3567 Gästeankünften (plus 171,5 Prozent) und 6035 Übernachtungen (plus 161,4 Prozent), Nottuln mit 4871 Gästeankünften (plus 60,8 Prozent) und 9998 Übernachtungen (plus 52,4 Prozent) und Billerbeck mit 7728 Gästeankünften (plus 62,5 Prozent) und 15 478 Übernachtungen (plus 23,9 Prozent).

Dabei gab es kreisweit 79 geöffnete Beherbergungsbetriebe in 2019, zwei weniger als 2018, die aber mit 4002 Betten aber mehr anboten als 2018 (3777).

164 Camping-Stellplätze standen zur Auswahl, 2018 waren es noch 232. Die mittlere Auslastung der Betten lag bei 40,5 Prozent, im Vorjahr waren es 38,4 Prozent.