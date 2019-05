Spiel und Spaß am Helker Berg in Billerbeck

Wer Grafitti sprühen, Beatboxen und sich in verschiedenen Spielen ausprobieren möchte, ist beim Baumberge Culture Camp genau richtig. Dieses beginnt am Samstag um 12 Uhr am Helker Berg in Billerbeck. „Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Workshops, an denen die Kinder und Jugendlichen teilnehmen können“, freut sich Gero Tschesche von der aufsuchenden Jugendarbeit. Neben alt bewährten Workshops wie dem Kletter-Workshop können die Kinder zudem beim neuen Riesendart zeigen, was sie können. Foto: Archiv

Von Allgemeine Zeitung