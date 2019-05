Heuermann bleibt am Ruder

Kreis Coesfeld. Der Kreissportbund Coesfeld blickte in seiner Mitgliederversammlung auf ein gutes Jahr zurück. Das bestätige auch Detlef Schütt, Dezernent des Kreises Coesfeld, in seinem Grußwort, in dem er dem Kreissportbund für die gute Zusammenarbeit zum Beispiel beim Sportmedienpreis oder der Integrationskonferenz des Kreises dankte. Er sprach den Engagierten außerdem sein Lob für die Arbeit bei der Durchführung des Sportabzeichen-Tourstopps in Coesfeld oder die Organisation des Projektes „Sport im Park“ aus.

Von Allgemeine Zeitung