Im Wahlstudio in Echtzeit mitfiebern

Mit ersten Ergebnissen dürfte zwischen 18.30 und 19 Uhr zu rechnen sein, denn bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Da jeder nur eine Stimme hat, sei die Auszählung einfach. Aus den Wahllokalen werden die Ergebnisse telefonisch an die Verwaltungen der Städte und Gemeinden übermittelt und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses übermitteln die Kommunen dann an den Kreiswahlleiter, sodass am Ende das Kreisergebnis steht. „Das übermitteln wir an den Landeswahlleiter in Düsseldorf und der wiederum an den Bundeswahlleiter“, erklärt Heuermann das Prozedere.

Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis sei dann auf Bundesebene nicht vor dem späten Abend oder frühen Morgen zu rechnen, glaubt Heuermann. Erste Hochrechnungen des Bundesergebnisses dürfte es aber schon am Abend geben. Neben einer hohen Wahlbeteiligung hofft Heuermann auch auf einen reibungslosen Ablauf der Wahl. Pannen, die sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt und zu einer Wiederholung der Wahl geführt hätten, habe es im Kreis Coesfeld bislang glücklicherweise nicht gegeben.