Kreis Coesfeld. Während die Sisters am Samstagabend mit „zéro point“, also mit null Punkten, nach dem Zuschauer-Voting die ESC-Bühne verlassen mussten, verdiente sich das Omer Klein Trio in Windeseile 1000 Punkte. So und nicht anders hätte die Abstimmung ausgesehen, wenn es denn eine gegeben hätte, unter den begeisterten Besuchern in der Burg Vischering.

Von Ulla Wolanewitz