Ultraschall kann mehr als nur „Fotos“

Kreis Coesfeld. Ultraschall – da denken viele direkt an das erste „Foto“ des Kindes. War es vor 20 Jahren für den Laien noch schwierig, etwas in der Schwarz-Weiß-Aufnahme zu erkennen, so können auch Eltern heute ganz genau ihr Baby sehen – inklusive Gesichtszügen und Haaren. Die Christophorus-Kliniken wurden nun von der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) als Interdisziplinäres Ultraschall-Zentrum ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung für ein solches Ultraschall-Zentrum. Die Christophorus-Kliniken sind damit laut Pressebericht die zweite Klinik deutschlandweit, die diese Auszeichnung erhalten hat.

Von Allgemeine Zeitung