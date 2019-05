In Polizeibegleitung Motorradfahren trainieren

Uniformierte Motorradfahrer der Polizei begleiten die Kleingruppen, die Stationen in Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Marl und Haltern am See anfahren. Vor Ort erhalten die Motorradfahrer Einblicke in unterschiedliche Themengebiete. Unter anderem gibt es Erste-Hilfe-Tipps, Fahrübungen und Informationen über die Medizinisch-Psychologische Untersuchung. Gemeinsames Ziel ist gegen 16.30 Uhr der Verkehrsübungsplatz des ADAC in Recklinghausen (Vinckestraße 27).

In 2018 gab es im Kreis Coesfeld 71 Unfälle mit Motorradfahrern. Darunter einen Toten, 32 Schwerverletzte und 43 Leichtverletzte. „Leider haben wir im Kreis Coesfeld in diesem Jahr schon einen toten Motorradfahrer zu beklagen, ein weiterer schwebte in Lebensgefahr. Präventionsarbeit durch die PoliTour ist immens wichtig“, sagt Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld.

Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung: Biker-Ausfahrt.Coesfeld@polizei.nrw.de