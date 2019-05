Stinka sucht bienenfreundlichsten Garten

Passend dazu startet der Dülmener Landtagsabgeordnete nach dem Erfolg im letzten Jahr eine Neuauflage seines Wettbewerbs: „Gesucht wird der bienenfreundlichste Garten oder Balkon im Kreis Coesfeld“, betont Stinka. „Denn Gärten und Balkone bieten einen wichtigen Lebensraum für viele Tiere, insbesondere für Insekten.“

Bürger können ein Foto ihrer „Grünen Oase“ per Mail oder postalisch bis zum 1. September 2019 an den Abgeordneten senden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) NRW, Christian Chwallek, und André Stinka wählen den Gewinner aus. Dem Gewinner winkt ein Kaffeeklatsch mit dem Abgeordneten: „Ich komme mit selbstgebackenem Bienenstich und einem schönen Zuwachs für Ihren Garten oder Balkon vorbei“, kündigt Stinka an.

Einsendungen an Wahlkreisbuero.Stinka@landtag.nrw.de oder postalisch an André Stinka MdL, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf.