Kreis Coesfeld. „Sie sprechen aber gut Deutsch – Heimat-Gestern-Heute-Hier“, so heißt das Buch, das die Nottulner Journalistin Ulla Wolanewitz mit Unterstützung des Kreisheimatvereins geschrieben hat. Dieses Buch und das gesamte Projekt, das dahinter steht, stellt die Autorin am kommenden Donnerstag (16. Mai) um 19.30 Uhr in einer Lesung auf Burg Vischering in Lüdinghausen vor.

Von Allgemeine Zeitung