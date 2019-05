Kreis Coesfeld. In diesen Tagen und Wochen ist sie an vielen öffentlichen Gebäuden zu sehen, und auch der Kreis Coesfeld zeigt Flagge: Die Europafahne weist vielerorts auf die Wahlen zum Europäischen Parlament (26. Mai) hin – so auch vor dem Coesfelder Kreishaus und an den Schulen in Trägerschaft des Kreises. Auf dem Bild das Kreishaus II. „Die Fahne ist ein Sinnbild mit vielschichtiger Bedeutung und langer Tradition“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Bereits im Jahr 1955 wurde sie als Flagge des Europarates eingeführt und dann 1986 als Symbol für alle Institutionen der Europäischen Gemeinschaften übernommen. Die Anzahl der Sterne auf der Fahne steht dabei als traditionelles Zeichen für Vollkommenheit, Harmonie, Vollständigkeit und Einheit – und somit nicht für die genaue Zahl der EU-Mitgliedsländer.

Von Allgemeine Zeitung