Klänge hören, sehen und fühlen

Kreis Coesfeld. Klänge sehen, fühlen, hören, erzeugen und sich von ihnen berühren lassen – das verspricht die kleine Variation der Ausstellung „Hörraum und Resonanz“ in der Burg Vischering, die vom 15. bis 21. Mai im Rahmen des münsterlandweiten „KlangKunstFestivals Soundseeing 2019“ auch in Lüdinghausen zu Gast ist. Verschiedene Objekte, Stationen und Instrumente laden in dieser Mitmachausstellung ein. Für Schulklassen sind am Donnerstag und Freitag (16. und 17. Mai ) noch Termine frei (Tel. 02591 / 7990-0). Als offene Veranstaltung kann „Soundseeing Hörraum“ am 18. und 19. Mai von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Foto: Robert Wilk

Von Allgemeine Zeitung